Даурен Абаев заявил о жестких требованиях к спортсменам олимпийской сборной

В Министре культуры и спорта Казахстана обсудили вопросы подготовки к Олимпийским играм 2024 года. Даурен Абаев на встрече отметил необходимость сфокусировать внимание не на количестве олимпийских лицензий, а на качестве медалей, сообщает Zakon.kz.

Также, по его словам, одной из основных задач перед тренерами и руководством федераций является омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.

Абаев уточнил, что для развития спорта выделяются большие деньги.

"Министерство не занимается благотворительностью", – добавил он.

"Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы". Даурен Абаев

В продолжении Абаев подчеркнул, что будет уделяться большое внимание процедуре отбора.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время министерство запустит систему e-sport. Программа позволит отслеживать достижения спортсменов, график участия в соревнованиях.

"Должна быть здоровая конкуренция". Даурен Абаев

В свою очередь глава дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов заявил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей.



Париж примет летние Олимпийские игры 2024 года. Билеты на соревнования будут стоить от 24 до 950 евро. Также уже опубликована полная программа соревнований.