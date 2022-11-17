Даурен Абаев заявил о жестких требованиях к спортсменам олимпийской сборной
Также, по его словам, одной из основных задач перед тренерами и руководством федераций является омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.
Абаев уточнил, что для развития спорта выделяются большие деньги.
"Министерство не занимается благотворительностью", – добавил он.
"Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы".Даурен Абаев
В продолжении Абаев подчеркнул, что будет уделяться большое внимание процедуре отбора.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время министерство запустит систему e-sport. Программа позволит отслеживать достижения спортсменов, график участия в соревнованиях.
"Должна быть здоровая конкуренция".Даурен Абаев
В свою очередь глава дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов заявил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей.
Париж примет летние Олимпийские игры 2024 года. Билеты на соревнования будут стоить от 24 до 950 евро. Также уже опубликована полная программа соревнований.