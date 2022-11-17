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Даурен Абаев заявил о жестких требованиях к спортсменам олимпийской сборной

Даурен Абаев заявил о жестких требованиях к спортсменам Олимпийской сборной Фото: пресс-служба МКС РК
В Министре культуры и спорта Казахстана обсудили вопросы подготовки к Олимпийским играм 2024 года. Даурен Абаев на встрече отметил необходимость сфокусировать внимание не на количестве олимпийских лицензий, а на качестве медалей, сообщает Zakon.kz.

Также, по его словам, одной из основных задач перед тренерами и руководством федераций является омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.

Абаев уточнил, что для развития спорта выделяются большие деньги.

"Министерство не занимается благотворительностью", – добавил он.

"Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы".Даурен Абаев

В продолжении Абаев подчеркнул, что будет уделяться большое внимание процедуре отбора.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время министерство запустит систему e-sport. Программа позволит отслеживать достижения спортсменов, график участия в соревнованиях.

"Должна быть здоровая конкуренция".Даурен Абаев

В свою очередь глава дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов  заявил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей.

Париж примет летние Олимпийские игры 2024 года. Билеты на соревнования будут стоить от 24 до 950 евро. Также уже опубликована полная программа соревнований.

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