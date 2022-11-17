На западе Казахстана презентована Дорожная карта взаимодействия НПО и госорганов

Общественное объединение "Жайык таңы" при поддержке представительства фонда "Евразия" в рамках программы "Социальные инновации в Центральной Азии" в январе-мае 2022 года провело мониторинг государственного социального заказа за трехлетний период.

Целью данного исследования было повышение качества процесса формирования и реализации госсоцзаказа. Напомним, что государственный социальный заказ – это форма реализации социальных программ и проектов, направленных на решение задач в социальной сфере, выполняемых неправительственными организациями за счет бюджетных средств.



По информации руководителя областного управления внутренней политики Ерлана Галиева, по Западно-Казахстанской области в 2022 году на реализацию государственного социального заказа из местного бюджета было выделено около 995 миллионов тенге. В регионе государственный социальный заказ осуществляют 6 управлений, акимат города Уральска и 12 районов, областная прокуратура.

"На сегодняшний день объем финансирования, выделенного для реализации госсоцзаказа в ЗКО, значительный, но нельзя сказать, что все реализуемые проекты эффективны. В результате исследований был подготовлен аналитический отчет и сделаны выводы, что правила формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа государственными органами не применяются и не соблюдаются". Глава общественного объединения "Жайык таңы" Гульбаршын Муштанова





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



По ее словам, госсоцзаказ – это не поддержка неправительственных организаций, а, прежде всего, средство решения социальных проблем общества. В экспертный отчет включены конкретные рекомендации по цели исследования, проведенной аналитической работе, выявленным недостаткам, а также экспертами была подготовлена Дорожная карта по взаимодействию с сектором некоммерческих организаций в рамках повышения эффективности государственного социального заказа в ЗКО на 2022-2023 годы и ряд предложений по проведенной мониторинговой работе.

Данный документ разработан совместно с опытными экспертами-юристами страны.

Особое внимание в Дорожной карте уделено изучению, анализу вопросов государственного социального заказа различного уровня, повышению квалификации государственных служащих, ответственных за его реализацию, и эффективности процедуры формирования лотов.

Кроме того, определены задачи по установлению эффективных отношений между заказчиком и исполнителем, определены мероприятия и сроки для их реализации.