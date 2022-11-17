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В Петропавловске строят и реконструируют спортобъекты

В Петропавловске строят и реконструируют спортобъекты Фото: пресс-служба акимата СКО
Развитию массового спорта и увеличению числа приверженцев здорового образа жизни в областном центре СКО активно способствует ремонт действующих спортивных объектов и возведение новых.

Работа в этом направлении создает горожанам комфортные и доступные условия для занятия физической культурой.

Так, существенно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом помогло обустройство в районе стадиона "Карасай" спортивного эко-парка. В него вошли полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, одна баскетбольная и две волейбольные площадки, уличные тренажеры, тропа здоровья и тренажеры для занятий уличной гимнастикой "Streetworkout".

На стадионе "Жастар" завершены работы по реконструкции манежа с системой центрального отопления и утеплением наружных ограждающих конструкций. Это позволит юным петропавловцам заниматься футболом в зимний период в комфортных условиях.

Также в Петропавловске проведена реконструкция стадиона "Динамо". Там установили полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой. Также на территории стадиона появился комплекс уличных тренажеров, скейт-площадка, тренажеры для занятий уличной гимнастикой "Streetworkout", роллердром, баскетбольная, волейбольная и теннисная площадки.

Для приобщения горожан к массовому спорту также проводится работа по обустройству дворовых территорий, скверов, спортивных площадок. Ежегодно их число в областном центре СКО растет. Эти спортивные объекты открыты, доступны для населения и, что самое главное, находятся в шаговой доступности для жителей. Это дает возможность заниматься физической культурой в любое удобное для каждого петропавловца время. В 2022 году установлено 13 комплексов уличных тренажеров во дворах жилых домов. Также было отремонтировано десять мини-футбольных полей во дворах.


"Всего в Петропавловске для занятий физической культурой и спортом функционирует 490 спортивных сооружений. В их числе три стадиона, Дворец спорта Александра Винокурова, один комплекс спортивных сооружений – универсальный теннисный центр, семь плавательных бассейнов, четыре спортивных комплекса, 82 спортивных зала, два манежа (легкоатлетический и футбольный), девять лыжных баз, пять стрелковых тиров и два стрельбища, 32 хоккейных корта, 12 теннисных кортов (шесть крытых, шесть открытых), а также более 240 плоскостных сооружений (спортивные площадки и поля)".

Дальнейшая работа по строительству новых и реконструкции действующих спортивных объектов позволит и сохранять положительную динамику роста числа петропавловцев, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

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Анастасия Московчук
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