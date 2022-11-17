В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов
Количество медцентров указано без медучреждений, которые открываются на первых этажах новых ЖК. Количество земельных участков для строительства социальных объектов будет ежегодно увеличиваться.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
В столице с участием жителей проходит обсуждение проекта Генерального плана города до 2035 года. В "Астанагенплане" рассказали о расположении будущих социальных объектов (школы, медцентры, детсады).
В рамках проекта Генплана города обсуждаются различные направления: развитие города, численность населения, строительство социальных объектов, перспективное развитие транспортной инфраструктуры, снос объектов до 2035 года и др.
Проект Генерального плана Астаны находится на стадии обсуждения.
Фото: пресс-служба акимата Астаны