В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов

В Астане для строительства социальных объектов уже определили свыше 420 земельных участков. Для строительства школ – 158 участков, для детских садов – 185, для медцентров (поликлиники, родильные дома, реабилитационные центры) – еще 78.

Количество медцентров указано без медучреждений, которые открываются на первых этажах новых ЖК. Количество земельных участков для строительства социальных объектов будет ежегодно увеличиваться.





Фото: пресс-служба акимата Астаны



В столице с участием жителей проходит обсуждение проекта Генерального плана города до 2035 года. В "Астанагенплане" рассказали о расположении будущих социальных объектов (школы, медцентры, детсады).

В рамках проекта Генплана города обсуждаются различные направления: развитие города, численность населения, строительство социальных объектов, перспективное развитие транспортной инфраструктуры, снос объектов до 2035 года и др.

Проект Генерального плана Астаны находится на стадии обсуждения.





Фото: пресс-служба акимата Астаны



Обсуждение проекта Генерального плана Астаны проходит с 15 по 18 ноября 2022 года в здании ТОО «НИПИ "Астанагенплан" по адресу: г. Астана, ул. А. Мамбетова, 22 – выставочный зал.