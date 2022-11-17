Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов

В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане для строительства социальных объектов уже определили свыше 420 земельных участков. Для строительства школ – 158 участков, для детских садов – 185, для медцентров (поликлиники, родильные дома, реабилитационные центры) – еще 78.

Количество медцентров указано без медучреждений, которые открываются на первых этажах новых ЖК. Количество земельных участков для строительства социальных объектов будет ежегодно увеличиваться.


В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице с участием жителей проходит обсуждение проекта Генерального плана города до 2035 года. В "Астанагенплане" рассказали о расположении будущих социальных объектов (школы, медцентры, детсады).

В рамках проекта Генплана города обсуждаются различные направления: развитие города, численность населения, строительство социальных объектов, перспективное развитие транспортной инфраструктуры, снос объектов до 2035 года и др.

Проект Генерального плана Астаны находится на стадии обсуждения.


В Астане определили свыше 420 участков для строительства соцобъектов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Обсуждение проекта Генерального плана Астаны проходит с 15 по 18 ноября 2022 года в здании ТОО «НИПИ "Астанагенплан" по адресу: г. Астана, ул. А. Мамбетова, 22 – выставочный зал.

Читайте также

На западе Казахстана презентована Дорожная карта взаимодействия НПО и госорганов

Почти 450 проектов получили господдержку в Петропавловске

В Уральске построен новый жилой дом

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
бассейн в Актобе
В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
квартиры
Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами
Алимханулы запрет боя
Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления