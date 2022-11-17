АО "АрселорМиттал Темиртау" закупило новые инструменты работникам

Для обеспечения безопасности, сокращения продолжительности технического обслуживания оборудования и повышения производительности труда ремонтного персонала АО "АрселорМиттал Темиртау" закуплены современные инструменты и приборы. На эти цели было направлено 375 миллионов тенге.

Руководством АО "АрселорМиттал Темиртау" была инициирована программа по закупке современного инструмента для ремонтного персонала технологических цехов и работников ремонтно-монтажного завода.

"Сначала был сформирован список инструментов на основании поданных заявок. Руководители цехов, согласно заявкам, сами указывали необходимый перечень. На основании этих заявок произведен закуп. На сегодняшний день цеха оснащены нужным инструментом на 73%, укомплектовать всех полностью, согласно заявкам, планируется до конца текущего года. В 2023 году мы продолжим эту программу". Директор РМЗ АО "АрселорМиттал Темиртау" Павел Псома

Главная цель программы – максимально обеспечить ремонтный персонал в оборудовании, чтобы на всех производственных площадках у работников был доступ к нужному инструменту. К тому же важно не отставать от новинок на рынке технологической оснастки и переходить к современным практикам.





Фото: Игорь Узаревич



"Новая программа коснулась слесарей-ремонтников, электромонтеров, энергетиков, механиков и многих других работников. В основном заменяем устаревшие и неисправные инструменты, необходимые для ежедневной работы. Например, универсальные наборы ручного инструмента, пневматические гайковерты, электрические и пневматические шлифовальные машинки", – продолжил директор РМЗ.

Всего приобретено 1100 наименований инструментов. Из 14 303 единиц на сегодняшний день получено 10 890. Программа по оснащенности персонала современным и исправным инструментом позволит безопасно производить ремонтные работы и сократить время их проведения. Помимо вышеперечисленного производится закупка специфического инструмента для проведения крупных ремонтов труднодоступных агрегатов и сложных видов работ.



"Таким инструментом мы практически полностью оборудуем "оружейные комнаты" центрального департамента РМЗ: РМЦ, ЦРОО АГП ДЦ и ЦРОО ПЦ. До конца года мы также укомплектуем эти цеха данным инструментом. Стоит отметить, что работники пользуются оснащением в соответствии с требованиями к оборудованию и нормами техники безопасности". Павел Псома

Еще одним направлением в оснащении персонала РМЗ и технологических цехов стало приобретение диагностического оборудования, согласно методике CBM (Condition Based Maintenance) необходимого для выявления дефектов в работе промышленных агрегатов на ранних стадиях.





Фото: Игорь Узаревич



Теперь и работы по виброналадке в АО "АрселорМиттал Темиртау" стали на уровень выше. Для центровки агрегатов и машин было закуплено 10 современных комплектов по лазерной центровке валов шведской компании Easy-Laser и два центровщика немецкого производителя Pruftechnik.



В рамках поставки высокотехнологичных приборов было заложено и успешно проведено обучение работников основных цехов и специалистов отдела технической диагностики методам и приемам вибродиагностики и виброналадки оборудования.



Силами компании 40 представителей цехов обучили правильной работе с приборами. Еще 20 сотрудников прошли обучающие курсы по работе с новыми устройствами от компаний ООО "Ассоциация ВАСТ", ООО "Изи-Лазер СНГ" и SPM.



По окончании курсов каждый специалист получил подтверждающий сертификат. С третьего квартала в РМЗ планируют продолжить обучение технической диагностике и охватить порядка 200 человек.