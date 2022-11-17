В столице открыли 23 избирательных участка для граждан без прописки

В Казахстане 20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы президента Казахстана. В Астане опубликован список из 23 участков, где в день выборов смогут проголосовать незарегистрированные в городе граждане, передает официальный сайт городского акимата.

Помощь данной категории избирателей будут оказывать сотрудники Госкорпорации "Правительство для граждан". Здесь лица, не имеющие по разным причинам регистрации, могут воспользоваться своим правом и проголосовать.

Специально для этого для них на указанных участках будут проводить однодневную регистрацию. Поэтому у жителей и гостей города без постоянной прописки есть возможность исполнить свой гражданский долг и внести свою лепту в важное событие в жизни страны.

Для этого данная категория граждан должна прийти в день выборов на избирательный участок и зарегистрироваться там на один день.

Такое дополнение внесено в Постановление Правительства от 1 декабря 2011 года "Об утверждении правил регистрации внутренних мигрантов". В нем говорится, что регистрация лиц, снятых с учета по месту жительства, в день выборов, в здании или помещении по адресу избирательного участка допускается.

Напомним, в Астане в день выборов откроют 406 избирательных участков. Узнать свой можно через сайт, мобильное приложение Smart Astana, либо зайдя в чат-бот в Telegram или же позвонив в контакт-центр iKomek по номеру "109".

Отметим, 20 ноября проезд в столичных автобусах будет бесплатным.