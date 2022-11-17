В столице открыли 23 избирательных участка для граждан без прописки
Помощь данной категории избирателей будут оказывать сотрудники Госкорпорации "Правительство для граждан". Здесь лица, не имеющие по разным причинам регистрации, могут воспользоваться своим правом и проголосовать.
Специально для этого для них на указанных участках будут проводить однодневную регистрацию. Поэтому у жителей и гостей города без постоянной прописки есть возможность исполнить свой гражданский долг и внести свою лепту в важное событие в жизни страны.
Для этого данная категория граждан должна прийти в день выборов на избирательный участок и зарегистрироваться там на один день.
Такое дополнение внесено в Постановление Правительства от 1 декабря 2011 года "Об утверждении правил регистрации внутренних мигрантов". В нем говорится, что регистрация лиц, снятых с учета по месту жительства, в день выборов, в здании или помещении по адресу избирательного участка допускается.
Напомним, в Астане в день выборов откроют 406 избирательных участков. Узнать свой можно через сайт, мобильное приложение Smart Astana, либо зайдя в чат-бот в Telegram или же позвонив в контакт-центр iKomek по номеру "109".
Отметим, 20 ноября проезд в столичных автобусах будет бесплатным.