20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ
Фото: Zakon.kz
Роль каждого участника группы была четко распределена.
Фото: Zakon.kz
Преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.
Фото: Zakon.kz
Преступная группа планировала захватить здания акиматов, объектов инфраструктуры, связи, СМИ и телекоммуникаций, а также перекрыть движение транспорта в городах.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Участники группировки заранее в одной из сельских местностей Алматинской области проводили пробные испытания метательных устройств, изготовленных из подручных средств, которые они купили на строительных рынках в Алматы.
Фото: Zakon.kz
Атака группы была намечена на 20 ноября, день внеочередных выборов президента РК, с целью срыва голосования.
Фото: Zakon.kz
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.
Фото: Zakon.kz