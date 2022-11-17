20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

В Казахстане 20 ноября преступная группировка планировала организовать массовые беспорядки. 17 ноября члены группы были задержаны сотрудниками КНБ в Алматы и Алматинской области. Корреспондент Zakon.kz предоставил эксклюзивные фото спецоперации.





Фото: Zakon.kz



Роль каждого участника группы была четко распределена.





Фото: Zakon.kz



Преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.





Фото: Zakon.kz



Преступная группа планировала захватить здания акиматов, объектов инфраструктуры, связи, СМИ и телекоммуникаций, а также перекрыть движение транспорта в городах.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Участники группировки заранее в одной из сельских местностей Алматинской области проводили пробные испытания метательных устройств, изготовленных из подручных средств, которые они купили на строительных рынках в Алматы.





Фото: Zakon.kz



Атака группы была намечена на 20 ноября, день внеочередных выборов президента РК, с целью срыва голосования.





Фото: Zakon.kz



Подозреваемые задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.



