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20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ Фото: Zakon.kz
В Казахстане 20 ноября преступная группировка планировала организовать массовые беспорядки. 17 ноября члены группы были задержаны сотрудниками КНБ в Алматы и Алматинской области. Корреспондент Zakon.kz предоставил эксклюзивные фото спецоперации.


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

Роль каждого участника группы была четко распределена.


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

Преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

Преступная группа планировала захватить здания акиматов, объектов инфраструктуры, связи, СМИ и телекоммуникаций, а также перекрыть движение транспорта в городах.


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

Участники группировки заранее в одной из сельских местностей Алматинской области проводили пробные испытания метательных устройств, изготовленных из подручных средств, которые они купили на строительных рынках в Алматы. 


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

Атака группы была намечена на 20 ноября, день внеочередных выборов президента РК, с целью срыва голосования.


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.


20 ноября планировались массовые беспорядки: фоторепортаж спецоперации КНБ

Фото: Zakon.kz

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Анастасия Московчук
КНБ
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