В колледжах на западе Казахстана прошел День работодателя

В организациях технического и профессионального образования ЗКО прошел День работодателя, в котором приняли участие предприятия-участники дуального обучения, Палата предпринимателей ЗКО, областное управление координации занятости и социальных программ, Центр занятости.

Мероприятие было организовано в целях повышения качества подготовки кадров и дальнейшего эффективного взаимодействия учебных заведений с работодателями.







По информации областного управления образования, на сегодняшний день в 34 учебных заведениях областной системы технического и профессионального образования, из которых 25 – государственных и 9 – частных, готовят кадры по 72 специальностям и 98 квалификациям. В колледжах в 2022-2023 учебном году обучается более 17 тысяч студентов, из них свыше 11 тысяч человек обучаются по государственному заказу.

В этом году было принято более 5 тысяч человек, из них по государственному заказу – 4 тысячи человек, а количество выпускников колледжей этого года – 5225 человек, из них 3723 человека обучились по государственному заказу. Количество трудоустроенных выпускников составило 4140 человек, по государственному заказу трудоустроено 2764 человека.

В области продолжается работа по укреплению сотрудничества колледжей и социальных партнеров в сфере подготовки кадров. Внедрена дуальная система обучения в 21 государственном и 5 частных колледжах по 30 специальностям и 44 квалификациям.

Дуальное обучение охватывает 1765 студентов. Со 108 производственными предприятиями заключено 1765 договоров, в рамках которых проходят стажировку выпускники для последующего трудоустройства. Основными партнерами колледжей являются ТОО "Уральский трансформаторный завод", ТОО "Стройкомбинат", АО "Агрореммаш", ТОО "IT Group Kazakhstan", ТОО "Бальзия" и другие. В 24 организациях технического и профессионального образования области созданы индустриальные советы с участием представителей предприятий в количестве 174 человек.

В День работодателя были проведены ознакомительные экскурсии по колледжам области для более 100 работодателей, встречи преподавателей и студентов с работодателями, ярмарки вакансий, деловые игры, дискуссии, тренинги с наставниками, гостевые лекции от работодателей по обзору новых технологий, внедряемых на предприятиях. В целях продолжения социального партнерства между работодателями и колледжами проведены 6 процедур подписания меморандумов и 8 соглашений.

За вклад в подготовку кадров, необходимых для экономики, 57 лучших работодателей региона были награждены благодарственными письмами Министерства просвещения Республики Казахстан, а также 37 представителей сферы образования и 12 сотрудников Палаты предпринимателей ЗКО.