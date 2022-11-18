В Акмолинской области реализуют 85 проектов по обеспечению населения питьевой водой

Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до 2025 года. Как проводится работа в этом направлении, сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

Заместитель руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Акмолинской области Ермек Тушанов уточнил, что в настоящее время население городов Акмолинской области обеспечено услугами водоснабжения на 95,1%, это 382 358 человек из 401 983, жители сельских населенных пунктов – на 89,3% , это 376 091 человек из 420 984.

"В 2021 году введено 7 объектов водоснабжения и в 14 селах установлены комбинированные блок-модули очистки воды общей стоимостью 5,6 млрд тенге. Всего построено и реконструировано 267 км водопроводных сетей с охватом населения более 13 тыс. человек. В текущем году в городах планируем достичь доступа к услугам водоснабжения 95,3% за счет реализации 3 проектов стоимостью 3,6 млрд тенге; в сельских населенных пунктах – 89,7% путем завершения 10 проектов стоимостью 4,4 млрд тенге с общей протяженностью сетей 330 км, которые дополнительно обеспечат централизованным водоснабжением еще 6,5 тыс. жителей нашей области". Ермек Тушанов

Сообщается, что в целом по области реализуется 85 проектов водоснабжения на сумму 17,3 млрд тенге. Быстрые темпы развития пристоличной зоны влекут увеличение количества населения. По этой причине требуется последовательно проводить работу по обеспечению водоснабжением этого региона. В целях дальнейшего обеспечения села Жибек жолы Аршалынского района ведется строительство насосной станции и 8 км магистральных водопроводных сетей: ТОО "Монолит" на 2022 год из РБ предусмотрено 289,3 млн тенге, ОБ – 20,1 млн тенге с завершением в текущем году.



В поселке Алексеевка Зерендинского района также реконструировали водопроводные сети. Как сообщили в отделе строительства и архитектуры района, в 2019 году было сделано техническое обследование водопровода. После чего выяснилось, что данный объект не подходит под капитальный ремонт, и принято решение запустить процедуру реконструкции водопровода.

В последние годы на старом водопроводе происходило большое количество порывов, так как трубы были изношены. Сейчас, после реконструкции, сельчане радуются, ведь теперь будет меньше порывов. Причина: раньше трубы были металлические, а сейчас по новым стандартам устанавливается пластиковая труба, соответственно, срок годности у нее намного больше. Сообщается, что согласно новым нормам водопровод будет проведен до каждой многоэтажки и дома.

"Произведена установка 106 колодцев. Установка фасонных частей в колодцах выполнена на 90%. Общестроительные работы скважин №1, 2, 3 выполнены на 65%, общестроительные работы насосной станции – на 75%. В настоящее время ведутся работы по опрессовке, на данный момент в связи с неисправной работой задвижки на резервуаре ведется работа по опустошению резервуара и подключения к реконструируемой сети для бесперебойной подачи воды в новую сеть с последующей опрессовкой и подключению жилых домов. Осталось приобрести и установить дизельгенератор, работы на насосной станции со скважиной №2 и №3 с установкой мобильной связи и электрооборудования, а также установки всех компонентов на насосной станции. Готовность объекта согласно отчету технического надзора составляет 83%", – сообщили в отделе строительства и архитектуры Зерендинского района.

Для обеспечения населения села Талапкер питьевой водой установлены 5 комплексных блок-модулей производительностью 20-30 м3/сутки.



В 2021 году в селе Талапкер завершен проект строительства 167,5 км разводящих сетей водоснабжения. В селе Коянды в предыдущие годы построено 42,5 км водопроводных сетей, водоснабжением обеспечено 40% населения. В настоящее время ведется разработка ПСД на "Строительство разводящих сетей водоснабжения села Коянды. 2 очередь". Ориентировочная стоимость строительства составит порядка 5 млрд тенге.

Для полного обеспечения централизованным водоснабжением 19 населенных пунктов Целиноградского района 6 ноября получено положительное заключение госэкспертизы ПСД на строительство водовода от месторождения подземных вод Кенжебай и Рахымжансай, в настоящее время ведется процедура передачи ПСД в республиканскую собственность Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

"Хотелось бы отметить, что по ряду проектов водоснабжения, запланированных в текущем году, по причине изменения курса национальной валюты в поселках Никольское Буландынского района, Селетинское и Енбек Ерейментауского района, Аксай и Заречное Есильского района, Жаксы Жаксынского района, Софиевка и Родина Целиноградского района имеет место продление сроков реализации в связи с резким ростом цен на строительные материалы. Данные объекты, безусловно, будут введены в следующем году". Ермек Тушанов

Стало известно, что с 2010 по 2022 год по области реализовано 130 проектов на сумму 98,3 млрд тенге. Всего построено порядка 2 тыс. км сетей водоснабжения, которые подают воду более чем 150 тыс. жителей области.



Подводя итоги предоставленной информации, необходимо добавить, что в целях обеспечения до 2025 года населения области услугами водоснабжения в 177 селах планируется провести строительство сетей водоснабжения в 68 селах, в том числе уже разработана проектно-сметная документация для 30 сел.

Также планируется установка комплексных блок модулей в 72 селах и в 37 селах бурение скважин с установкой фильтров или установка пунктов раздачи воды.