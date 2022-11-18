В ЗКО для молодежи организована ярмарка вакансий

С начала 2022 года это уже четвертая по счету ярмарка вакансий "Жастарға жұмыс", организованная Ресурсным центром по работе с молодежью ЗКО. Около 80 предприятий и организаций предложили свои вакансии для молодых людей.

Всего на ярмарке было представлено более 2000 различных вакансий. Самые востребованные – технологи пищевой промышленности, медицинские работники, бухгалтера и технические специалисты.



По словам организаторов, посещение подобных мероприятий имеет важное значение для выпускников высших и профессиональных учебных заведений, только начинающих свой карьерный путь. Для молодых специалистов есть несколько госпрограмм, таких как "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "С дипломом в село", "Общественные работы" и другие, которые способствуют снижению показателей безработицы среди молодежи.

Начальник отдела обслуживания молодежи Ресурсного центра ЗКО Лаура Катиева отмечает, что, если раньше молодые специалисты проходили практику в государственных учреждениях, то теперь они работают и на частных предприятиях. Это сделано для того, чтобы выпускники технических специальностей смогли начать работать именно по своей профессии.

"Проект "Первое рабочее место" предусматривает трудоустройство участника на постоянную работу сроком не менее 36 месяцев и предназначен для тех, кто впервые ищет работу и не имеет стажа. За участником программы закрепляют наставника. Первые 18 месяцев оплату труда производит государство, последующие 12 месяцев – работодатель. Существует еще один проект – "Контракт поколений". Это рабочее место, которое создается для передачи опыта и навыков от действующих сотрудников предпенсионного возраста. Организуется на основе договоров с центрами занятости. По истечении 6 месяцев работодатель предоставляет безработному постоянное рабочее место, либо безработный замещает работника, достигшего пенсионного возраста". Лаура Катиева

В проекте могут участвовать выпускники учебных заведений не старше 29 лет. Заработная плата должна составлять не менее 30 МРП и в течение 6 месяцев выплачивается Центром занятости, а в последующем определяется работодателем. Посредством реализации данных госпрограмм планируем обеспечить работой молодежь.

Такие ярмарки вакансий проводятся как для компаний, так и для соискателей, на безвозмездной основе.