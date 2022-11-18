20 ноября проезд в автобусах Уральска будет бесплатным

Всего на линию в этот день выйдут около 200 автобусов, которые обеспечат проезд по 27 городским, 6 пригородным и 10 дачным маршрутам.



Общественный транспорт будет работать в штатном режиме. В течение всего дня автобусы будут бесплатно развозить людей по всем направлениям города и пригородной территории. Также в день выборов будет организован бесплатный проезд для лиц с инвалидностью. Они могут воспользоваться услугами инватакси. 20 ноября в городе будут работать 35 таких машин.