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20 ноября проезд в автобусах Уральска будет бесплатным

20 ноября проезд в общественном транспорте Уральска будет бесплатным Фото: пресс-служба акимата ЗКО
По информации пресс-службы акимата Уральска, проезд в общественном транспорте в день выборов будет бесплатным. 20 ноября с 6 часов утра до 20 часов вечера уральские пассажироперевозчики не будут брать оплату с пассажиров.

Всего на линию в этот день выйдут около 200 автобусов, которые обеспечат проезд по 27 городским, 6 пригородным и 10 дачным маршрутам.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме. В течение всего дня автобусы будут бесплатно развозить людей по всем направлениям города и пригородной территории. Также в день выборов будет организован бесплатный проезд для лиц с инвалидностью. Они могут воспользоваться услугами инватакси. 20 ноября в городе будут работать 35 таких машин.


Напомним, что в целом по области подготовлены 505 избирательных участков. Согласно потребности, изготовлены 276 урн для голосования, из них 96 – стационарных и 180 – переносных, которые распределены по районам. Созданы все условия для лиц с инвалидностью, количество которых составляет 2140 человек, из них 510 инвалидов-колясочников, 1282 слабовидящих человека и 348 граждан слабослышащих. На всех участках оборудованы уголки для лиц с инвалидностью, кабины, установлены пандусы, тактильные указатели, имеются лупы, трафареты.

На 179 избирательных участках в ЗКО установлен онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на портале электронного правительства. Кроме этого, на 5 избирательных участках областного центра установлен сервис для регистрации граждан без регистрации в день голосования.

По информации областной территориальной избирательной комиссии, с 4 ноября в регионе проводится работа по доставке пригласительных избирателям.

Всего в ЗКО право на участие в предстоящих президентских выборах имеют около 450 тысяч человек. Из них почти 80% изъявили желание прийти на выборы, 1,6% будут голосовать вне помещения для голосования или на дому, 0,1% жителей получили открепительные удостоверения для того, чтобы иметь возможность проголосовать там, где человек будет находиться 20 ноября.

Областная избирательная комиссия организовала встречу с сотрудниками правоохранительных органов по части доставки бюллетеней и их сохранности на избирательных участках, а также обсудила вопросы обеспечения правопорядка в день голосования.

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Анастасия Московчук
Уральск
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