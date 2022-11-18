Коммунальные службы ЗКО готовятся к зимнему периоду

Для коммунальных служб региона начинается горячая пора, наступающая зима проверит их на прочность, поэтому подготовке к холодам сейчас уделяется особое внимание.

ТОО "Жайық Таза Қала" подготовило 200 единиц техники для работы в зимний период на улицах города и пригородных территориях. Руководитель предприятия Ринат Нургалиев отметил, что для работ по содержанию дорожного хозяйства в надлежащем состоянии в зимний период вся техника прошла проверку и уже начала убирать первый выпавший снег.

Работники предприятия подготовили несколько специальных полигонов, куда будут вывозить снег с городских улиц и складировать его. Для устранения гололедицы закуплено более 15 тысяч тонн пескосоляной смеси для обработки тротуаров, проезжей части и мест массового скопления людей. На городских улицах будут работать в две смены более 700 работников предприятия, которые обеспечены спецодеждой и инвентарем.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. В Уральске и Аксае к центральному теплоснабжению подключились 1324 многоэтажных дома, 374 объекта здравоохранения, 615 – образования, 340 – культуры. На модернизацию двух котельных, ремонт свыше 5 км теплосетей и другие текущие ремонтные работы оборудования было затрачено 359 млн тенге. Для своевременной ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в настоящий момент рассматривается вопрос приобретения техники для ТОО "Батыс су арнасы" и ТОО "Жайыктеплоэнерго".

"Для сокращения сроков крупных аварий в зимний период созданы две мобильные бригады, оснащенные спецтехникой (экскаватор, вакуумная машина, автокран, передвижные автономные сварочные агрегаты и автомастерские). Имеется резервный запас труб, отводов, задвижек и фланцев разных диаметров. В круглосуточном режиме работает аварийно-диспетчерская служба", – сказал руководитель АО "Жайыктеплоэнерго" Бакытжан Акимгужин.

Готовность всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог к зимнему периоду, а также вопросы пожарной безопасности в период отопительного сезона обсудили на совещании под председательством акима ЗКО Гали Искалиева с участием представителей коммунальных и дорожных предприятий региона.