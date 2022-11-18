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Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении малайзийского самолета

Малайзийский Боинг, Суд в Гааге вынес приговор по делу Малайзийского Boeing Фото: pixabay
17 ноября голландский суд признал трех из четырех главных подозреваемых по делу MH17 виновными в крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, сообщает Zakon.kz.

Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан, сообщает РБК.

Отмечается, что никто из четырех подозреваемых не присутствовал на судебном заседании, поскольку они не были арестованы и суд проходил в их отсутствие.

Россия неоднократно опровергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Москва допускала, что самолет был сбит украинскими военными, и указывала на отказ JIT сотрудничать с российской стороной.

Россия считает приговор окружного суда Гааги по делу MH17 политически мотивированным.

"Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", - заявили в российском МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приговор суда важным. Он отметил что привлечение к ответственности организаторов также крайне важно, поскольку чувство безнаказанности приводит к новым преступлениям.



Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту было 298 человек. Все погибли.

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