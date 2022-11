Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении малайзийского самолета

Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан, сообщает РБК.

Отмечается, что никто из четырех подозреваемых не присутствовал на судебном заседании, поскольку они не были арестованы и суд проходил в их отсутствие.

Россия неоднократно опровергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Москва допускала, что самолет был сбит украинскими военными, и указывала на отказ JIT сотрудничать с российской стороной.

Россия считает приговор окружного суда Гааги по делу MH17 политически мотивированным.

"Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", - заявили в российском МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приговор суда важным. Он отметил что привлечение к ответственности организаторов также крайне важно, поскольку чувство безнаказанности приводит к новым преступлениям.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF's atrocities then & now is inevitable.