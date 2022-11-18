В Атырау водитель сбил насмерть пешехода и протаранил две машины

В Атырау 18 ноября водитель автомобиля Toyota Camry совершил смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

"18 ноября около 09:00 водитель автомобиля Toyota Camry, не справившись с управлением, влетел в электрический столб, после врезался в ограждение строящегося здания и сбил мужчину на тротуаре. Также Toyota протаранила припаркованные автомобили Hyundai Elantra и "Ваз 2111". Впоследствии припаркованный Hyundai столкнулся с двигавшимся автомобилем Volkswagen Passat", – сообщает ДП Атырауской области.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полицейские выясняют его личность.

По факту ДТП проводится досудебное расследование.

9 ноября возле села Жасталап в Атырауской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. По данным пресс-службы МВД, 14-летний мальчик сел за руль Toyota и не справился с управлением. Авто опрокинулось. В результате ребенок погиб. Его четверо пассажиров-подростков госпитализировали.