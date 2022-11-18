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В России задержали казахстанку, которая была в розыске 8 лет

В России задержали казахстанку, которая была в розыске 8 лет Фото: pxhere
В России задержали 71-летнюю гражданку Казахстана 16 ноября. Женщина 8 лет находилась в международном розыске по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В апреле 2010 года по подложным документам за 1,5 млн тенге она продала потерпевшей земельный участок в Мунайлинском районе, который находился в залоге в банке. В июне 2010 года той же потерпевшей она продала земельный участок с подложными документами за 4,5 млн тенге.

От ее мошеннических действий пострадали 74 человека. Материальный ущерб составил более 50 млн тенге.

Сотрудники полиции водворили подозреваемую в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

10 ноября стало известно, что бухгалтер ТОО из ЗКО, подозреваемая в хищении 60 млн тенге, сбежала в Россию. До получения результатов правоохранительные органы ЗКО не могут объявить бухгалтера в розыск и предъявить ей обвинение. 


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