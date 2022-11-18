Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области

Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров провел встречу с представителями индийской компании Monnet Group.

В ходе встречи стороны обсудили проект по строительству завода по производству ферросплавов на территории Жамбылской области.

На заводе будет налажено производство высококачественного ферросилиция, ферромарганца (FeSi75). Планируется создание 450 постоянных рабочих мест.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области



Мощность завода составляет 35 тысяч тонн продукции.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области



"С первых дней независимости Казахстан поставил задачу постоянного совершенствования инвестиционного климата. В рамках государственных программ инвесторам оказывается всесторонняя поддержка", – отметил Нуржан Календеров.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области



Директор компании Monnet Group Рунгта Маниш выразил уверенность в том, что проект внесет вклад в экономическое развитие области.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области



По итогам встречи между акиматом Жамбылской областью и индийской компанией подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.