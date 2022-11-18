В Акмолинской области создано 111 мясных ферм

В своем нынешнем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что от развития сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность страны, для обеспечения которой необходимо увеличение объемов производства сельхозпродукции.

О динамичном развитии сельского хозяйства на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций, рассказали представители Управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений Еркеш Аленов рассказал, что по итогам 10 месяцев 2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства области составил 973,6 млрд тенге с ростом на 18,8% к 2021 году, что является одним из лучших показателей по стране.

Достигнутый рост обусловлен значительным увеличением производства растениеводческой продукции – на 27,7% до 708 млрд тенге.

"За счет вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель посевная площадь в текущем году увеличилась на 210,5 тыс. га и составила 5,2 млн, из которых зерновые и зернобобовые культуры заняли 4,6 млн га. Проведена определенная работа и по диверсификации отрасли. Так, площадь под масличные культуры расширена на 100 тыс. га до 367 тыс. Учитывая, что в развитии животноводства ведущая роль отводится кормовой базе, площадь под кормовые культуры достигла 207 тыс. га. Площади под картофель и овощи заняли 15 и 2,4 тыс. га, соответственно. Проведенный комплекс мероприятий по защите посевов от вредителей и сорной растительности, внесению удобрений, а также благоприятные погодные условия позволили получить хороший урожай по всем видам сельскохозяйственных культур". Еркеш Аленов

По информации спикера, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 5,5 млн тонн при средней урожайности 11,7 ц/га, что выше прошлогодних показателей на 34% (в 2021 году – 4,1 млн тонн при урожайности 9,1 ц/га (в первоначальном весе). При этом и качество зерна на порядок выше качественных показателей прошлых лет. Так, пшеница 1, 2 и 3 классов составляет 94,8% от всего валового сбора зерна по области. Валовой сбор масличных культур составил 240,7 тыс. тонн при урожайности 6,5 ц/га, картофеля и овощей – 202,2 тыс. тонн и 28,3 тыс. тонн, соответственно (урожайность по картофелю – 135,2 ц/га, по овощам – 119,6 ц/га).



Также в ведомстве сообщили, что наряду с растениеводством в области большое внимание уделяется и развитию животноводства. С начала года всеми категориями хозяйств произведено 154,6 тыс. тонн мяса в живом весе и 616,5 млн штук яиц. Обеспечен рост поголовья крупного рогатого скота на 1,3% , мелкого рогатого скота –на 4% и лошадей – на 9,7%. Одним из направлений развития животноводства является создание новых и расширение действующих мощностей на молочно-товарных и мясных фермах.

Очень радует, что с начала года в области создано 111 мясных ферм с приобретением 6,1 тыс. голов КРС, а также запущены 9 молочно-товарных ферм на 1 тыс. голов.

В нынешних условиях приоритетом остается самообеспечение социально значимыми продовольственными товарами. С начала года в области произведено продуктов питания на общую сумму 147,3 млрд. тенге.

На сегодняшний день производство акмолинских товаропроизводителей превышает потребность населения области в 3,8 раза по пищевому яйцу, в 7,5 раза – по мясу птицы, в 36 раз – по муке, в 2,5 раза – по молоку.

Кроме того, не прекращаются поставки продовольствия на рынок столицы. На сегодня поставлено более 24 тыс. тонн мясной продукции – рост на 0,9%, 102 тыс. тонн молочных продуктов – рост на 0,6%, порядка 208 млн штук яиц.

При этом потребность столичного населения обеспечивается по мясу и молоку на треть, яйцу – на 80%, по муке – на 100%.

В целом, в регионе принимаются все меры, направленные на увеличение объемов производства готовой продукции.

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства, достижения в агропромышленном секторе области во многом стали возможными благодаря соответствующей государственной поддержке. Это невозвратная государственная помощь в виде субсидирования – 52,6 млрд тенге, льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ по линии Аграрной кредитной корпорации – 32,4 млрд. тенге, микрокредитование в сельских населенных пунктах по линии Аграрной кредитной корпорации – 2,6 млрд тенге, форвардный закуп сельхозпродукции через АО "НК "Продкорпорация" – 19,5 млрд. Тенге и льготный лизинг сельхозтехники по линии АО "Казагрофинанс" – 6,3 млрд тенге (профинансировано 68 СХТП на приобретение 86 ед. сельхозтехники).

В целом, в управлении заверили, что ведомством будут приняты все усилия по сохранению и дальнейшему увеличению набранных темпов в агропромышленном комплексе региона.