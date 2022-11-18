Касым-Жомарт Токаев: Фаворитизм и равнодушие должны уйти в прошлое

18 ноября Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Народной коалиции. Президент в своей речи отметил: "Если казахстанцы сплотятся, то нам покорятся самые непреодолимые рубежи", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, президент заявил о том, что следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию.

По его словам, это значит не закрывать глаза на имеющиеся недостатки, а работать над их устранением.

Также, как уточнил глава государства, хронический дефицит правды закономерно приводит к росту недоверия и отчуждения между властью и обществом, порождает сомнения в справедливости государства.

Приступив к кардинальным реформам во всех сферах жизни, мы открываем новую эпоху.

"Такие постыдные явления, как клептократия, коррупция, фаворитизм, расточительство, патернализм, иждивенчество, социальная апатия и равнодушие, должны уйти в прошлое", – заключил президент.