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Касым-Жомарт Токаев: Фаворитизм и равнодушие должны уйти в прошлое

Касым-Жомарт Токаев: Фаворитизм и равнодушие должны уйти в прошлое Фото: akorda.kz
18 ноября Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Народной коалиции. Президент в своей речи отметил: "Если казахстанцы сплотятся, то нам покорятся самые непреодолимые рубежи", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, президент заявил о том, что следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию.

По его словам, это значит не закрывать глаза на имеющиеся недостатки, а работать над их устранением.

Также, как уточнил глава государства, хронический дефицит правды закономерно приводит к росту недоверия и отчуждения между властью и обществом, порождает сомнения в справедливости государства.

Приступив к кардинальным реформам во всех сферах жизни, мы открываем новую эпоху.

"Такие постыдные явления, как клептократия, коррупция, фаворитизм, расточительство, патернализм, иждивенчество, социальная апатия и равнодушие, должны уйти в прошлое", – заключил президент.

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Токаев Касым-Жомарт
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