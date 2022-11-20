Касым-Жомарт Токаев: Год был нелегким

20 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах президента. Глава государства отметил, что текущий год был нелегким, сообщает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на все сложности, народ прошел все трудности стойко.

Он уточнил, что теперь перед "нами стоят новые обязательства и цели".

"Если весь народ проголосует за меня, программу нужно осуществить и реализовать". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент заявил, что "работы много".

"Мы в этом году реализовали политические реформы. Летом прошел референдум. Сейчас внеочередные президентские выборы". Касым-Жомарт Токаев

Токаев заключил, что важная работа проводится и будет проводиться.

Также в своей речи глава Казахстана отметил, что после президентских выборов правительству необязательно уходить в отставку.