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Алтай Кульгинов проголосовал на выборах президента Казахстана

Алтай Кульгинов проголосовал на выборах президента Казахстана Фото: пресс-служба акимата Астаны
20 ноября аким Астаны Алтай Кульгинов проголосовал на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На его странице в Instagram отмечено, что аким в 07.30 проголосовал на избирательном участке №329 в Казахском национальном университете искусств.

"С утра проголосовал на своем избирательном участке. В городе у нас открыто более 400 избирательных участков".Алтай Кульгинов 

В завершении он поблагодарил всех, кто сегодня работает на избирательных участках.

Ранее стало известно, что аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой проголосовали на избирательном участке №358.

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Астана Выборы президента РК-2022 Кульгинов Алтай
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