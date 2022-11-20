Алтай Кульгинов проголосовал на выборах президента Казахстана
Фото: пресс-служба акимата Астаны
20 ноября аким Астаны Алтай Кульгинов проголосовал на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
На его странице в Instagram отмечено, что аким в 07.30 проголосовал на избирательном участке №329 в Казахском национальном университете искусств.
"С утра проголосовал на своем избирательном участке. В городе у нас открыто более 400 избирательных участков".Алтай Кульгинов
В завершении он поблагодарил всех, кто сегодня работает на избирательных участках.
Ранее стало известно, что аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой проголосовали на избирательном участке №358.
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