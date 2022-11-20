В Усть-Каменогорске одними из первых проголосовал с утра весь личный состав воинских частей Регионального командования "Шығыс" Национальной гв­ардии.

Первыми свой выбор сделали Командующий региональным командованием "Шығыс" НГ РК генерал-майор Рустем Акбалин и солдат срочной службы 2 роты оперативного назначения рядовой Сұлтан Асаубаев.

Он был призван из города Уральск.





Фото: пресс-служба РгК "Шығыс" НГ РК



Солдаты впервые участвуют в выборах, так как им по 18-19 лет.

Всего по Регионально­му командованию "Шығыс" функционирует 6 участков для голосования, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, и сержанты.





Фото: пресс-служба РгК "Шығыс" НГ РК



Надо отметить, буквально два дня назад в воинск­ую часть 5518 Усть-Каменогорска прибыло молодое пополнение, где им тоже предоставля­ют права на участие в голосовании на избирательном участке голосования на территории воинской части.



