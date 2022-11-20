Одними из первых в ВКО проголосовал личный состав регионального командования "Шығыс"
Первыми свой выбор сделали Командующий региональным командованием "Шығыс" НГ РК генерал-майор Рустем Акбалин и солдат срочной службы 2 роты оперативного назначения рядовой Сұлтан Асаубаев.
Он был призван из города Уральск.
Фото: пресс-служба РгК "Шығыс" НГ РК
Солдаты впервые участвуют в выборах, так как им по 18-19 лет.
Всего по Региональному командованию "Шығыс" функционирует 6 участков для голосования, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, и сержанты.
Фото: пресс-служба РгК "Шығыс" НГ РК
Надо отметить, буквально два дня назад в воинскую часть 5518 Усть-Каменогорска прибыло молодое пополнение, где им тоже предоставляют права на участие в голосовании на избирательном участке голосования на территории воинской части.
Фото: пресс-служба РгК "Шығыс" НГ РК