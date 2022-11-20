В ЗКО отмечена активность жителей в голосовании на выборах

С самого раннего утра на избирательных участках отмечена активность жителей. Все участки города Уральска и районов области открыли свои двери в семь утра.

Прозвучал гимн Казахстана и первые бюллетени опущены в урну для голосования в 505 участках области. Самые первые избиратели получили памятные подарки.

Всего к выборам привлечено 3259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Все избирательные комиссии работают в рамках закона. Участки открылись в строго определенное время, за полчаса до открытия члены комиссии проверили все кабинки, урны, подготовили все необходимое.

Как заявил ранее председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков, каждый участок был проверен по различным критериям, в том числе состояние безопасности, техническое состояние, устранены все недостатки, имевшие место в ревизионном периоде.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



"В списки избирателей вошли 442 903 человека, из них 2140 человек – лица с инвалидностью, которым уделяется особое внимание. Предусмотрены наличие парковок, пандусов, тактильных указателей, доступность информационных досок. Все это мы проработали, чтобы никто из граждан не испытывал никаких неудобств", – сказал Гайса Капаков.

В целях стимулирования активности избирателей в местах голосования проходят ярмарки, концертные программы в торговых центрах, а также конкурсы для молодежи в социальных сетях.

День выборов президента совпадает со Всемирным днем ребенка, поэтому на всех избирательных участках приготовлены сладости для маленьких детей.

"Я всегда участвую в выборах, считаю, что это мой гражданский долг. В этот важный момент – избрания Президента Казахстана – я чувствую особую гордость за причастность к историческому событию в судьбе своей страны. Все члены моей семьи приняли участие в голосовании. Решили отдать свои голоса одними из первых. На нашем избирательном участке уже с утра было многолюдно. Вся организация на хорошем уровне", – сказал Мухтар-ага, пришедший на свой избирательный участок одним из первых.

На всех избирательных участках в момент открытия даже образовались очереди, это показатель хорошей активности западноказахстанцев на президентских выборах.