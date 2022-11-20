В Атырауской области в день выборов родились 6 малышей

В день выборов с 12 ночи и до 9 утра по Атырауской области родились 6 детей, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По словам специалистов Атырауского областного управления здравоохранения, в Атырауском городском родильном доме родились 3 мальчика и одна девочка.

Также в областном перинатальном центре – мальчик и девочка.

Мамы и малыши и чувствуют себя хорошо, добавили врачи.

Согласно статистическим данным на 1 октября 2022 года, в Атырауской области проживает почти 700 тысяч человек.