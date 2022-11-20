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Потомок Абая принял участие в президентских выборах

Потомок Абая принял участие в президентских выборах Фото: пресс-служба акимата Абайской области
В президентских выборах принял участие 85-летний Манатай Балтакайулы – потомок Абая Кунанбайулы и уважаемый аксакал среди сельчан, который внес неоценимый вклад в развитие своего родного края.

Аксакал вырастил двух сыновей, троих дочерей и шесть внуков.

"Наш долг – сделать выбор, дать пример молодежи, в которой важно воспитать патриотизм и ответственность. Мы ответственны за будущее нашей страны, именно поэтому я принимаю участие в сегодняшних выборах, – говорит аксакал. – Несмотря на мои 85 лет, я сделал выбор в пользу будущих поколений. Желаю, чтобы наша страна процветала и вошла в список самых развитых государств".

У аксакала богатая биография.

За особые заслуги был награжден медалями "Ерен еңбегі үшін", "В.И. Ленин туғанына 100 жыл толуына орай", "Еңбектегі ерлігі үшін", "Тың жерлерді игергені үшін", "Еңбек ардагері", почетной Грамотой Верховного Совета КазССР.

Является почетным гражданином Абайского района.

В 2001 году перевел с русского на казахский язык автобиографическую книгу первого казахского профессионального скрипача Айткеша Толганбаева "Қатал тағдыр тәлкегі".

В книге "Мұхтар әлемі" были опубликованы воспоминания о великом писателе. А также в областных и районных газетах были опубликованы материалы об истории родного края, об исторических личностях, о развитии сельского хозяйства.

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