Дархан Сатыбалды проголосовал на выборах

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды проголосовал на избирательном участке №133, расположенном в Центре культуры Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестане.

В Туркестане наблюдается высокая активность населения в политической кампании.



В Туркестанской области 919 избирательных участков. 50 из них расположены в областном центре. 893 избирательных участка расположены по месту жительства граждан, 26 – в местах временного пребывания (5 – в воинской части, 1 – в санатории, 16 – в лечебном учреждении, 4 – в изоляторе временного содержания).





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



На более 300 избирательных участках с высокой скоростью интернета организованы онлайн-сервисы по проверке адреса регистрации избирателей через портал еqov.kz.

Кроме того, в режиме 24/7 работает единый контакт-центр 109 (сall-центр) по проверке избирателей из списков.

В областном центре – городе Туркестане – на пяти избирательных участках организованы услуги по выявлению и регистрации граждан, не имеющих прописки в день голосования.

Напомним, голосование на всех открытых избирательных участках началось в соответствии с законом в 07.00. По последним данным, в области планируют проголосовать 1 163 860 избирателей.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



За контролем кампании следят 2229 членов комиссии. Они проверили техническое оснащение участков, обеспеченность качественным интернетом и вынесли соответствующее решение. В регионе созданы все условия для избирателей.

На территории области в день выборов жители будут бесплатно ездить в общественном транспорте.

На участках созданы условия для граждан с инвалидностью. В области проживает 97 101 гражданин с инвалидностью. 60% из них имеют право голоса на выборах. Для создания комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями на участках установлены специальные уголки. Кроме того, услуги оказывают 36 автомобилей инватакси и 42 – социального, а также 101 специалист для слабослышащих граждан.

На 10.00 проголосовало 27% избирателей Туркестанской области.