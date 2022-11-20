Британцы столкнулись с дефицитом яиц
"Крупнейшая в истории" вспышка птичьего гриппа в Англии и растущие цены оказали давление на поставки яиц по всей стране, пишет ABC News.
Покупатели британских супермаркетов обнаружили, что яиц нет в наличии. А розничные компании ввели ограничение на продажу в некоторых своих отделениях, ограничив каждого покупателя тремя единицами яиц.
"В этом году мы столкнулись с крупнейшей в истории вспышкой птичьего гриппа и наблюдаем стремительный рост числа случаев заболевания на коммерческих фермах и среди дворовых птиц по всей Англии", – говорит главный ветеринарный врач Великобритании.
Риск заражения птиц достиг такой степени, что теперь британцам необходимо разместить всех птиц в помещениях до поступления новой информации об эпидситуации.
С октября 2021 года в Англии было зарегистрировано 234 случая заболевания птичьим гриппом. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщает, что в течение эпидемического сезона птичьего гриппа 2021-2022 годов в Великобритании и Европе было выбраковано рекордное количество птиц – 48 миллионов.
В Казахстане наблюдается рост цен на яйца. По итогам октября этого года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.