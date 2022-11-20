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Багдат Мусин с сыном посетили избирательный участок

Глава Минцифры Багдат Мусин пришел с сыном выбирать президента Фото: Instagram/bagdatmussin
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин 20 ноября принял участие в выборах президента, сообщает Zakon.kz.

Глава МЦРИАП поделился фотографией с сыном на странице в Instagram.

В подписи к публикации министр отметил, что утро началось с исполнения гражданского долга – с сыном посетили избирательный участок.

"Отдали свои голоса за будущее Казахстана!" – написал министр.

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