Багдат Мусин с сыном посетили избирательный участок

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин 20 ноября принял участие в выборах президента, сообщает Zakon.kz.

Глава МЦРИАП поделился фотографией с сыном на странице в Instagram.

В подписи к публикации министр отметил, что утро началось с исполнения гражданского долга – с сыном посетили избирательный участок.