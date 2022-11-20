Ольга Рыпакова проголосовала на выборах президента

В голосовании за кандидатуру президента Казахстана свой выбор сделала и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, сообщает Zakon.kz.

Она проголосовала на избирательном участке №2, расположенном в средней школе №47 Усть-Каменогорска.



"Сегодня очень важный день для всех казахстанцев. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, мы обязательно должны проявить свою гражданскую активность, сплотиться и сделать свой выбор во благо мира, стабильности и процветания нашей страны". Ольга Рыпакова

Также спортсменка поделилась, что нынешние выборы – особенное событие для ее семьи. Впервые своим гражданским правом сможет воспользоваться 18-летняя дочь Рыпаковой Анастасия.

Девушка сейчас находится на сборах в Турции и свой голос отдавать будет в этой стране.