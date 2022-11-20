Ольга Рыпакова проголосовала на выборах президента
Фото: пресс-служба акимата ВКО
В голосовании за кандидатуру президента Казахстана свой выбор сделала и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, сообщает Zakon.kz.
Она проголосовала на избирательном участке №2, расположенном в средней школе №47 Усть-Каменогорска.
"Сегодня очень важный день для всех казахстанцев. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, мы обязательно должны проявить свою гражданскую активность, сплотиться и сделать свой выбор во благо мира, стабильности и процветания нашей страны".Ольга Рыпакова
Также спортсменка поделилась, что нынешние выборы – особенное событие для ее семьи. Впервые своим гражданским правом сможет воспользоваться 18-летняя дочь Рыпаковой Анастасия.
Девушка сейчас находится на сборах в Турции и свой голос отдавать будет в этой стране.
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