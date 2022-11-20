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Долгожители Тараза активно пользуются своим избирательным выбором

Долгожители Тараза активно пользуются своим избирательным выбором Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
По всей стране активно проходят выборы президента Республики Казахстан. С раннего утра двери 125 избирательных участков открылись и перед жителями Тараза, сообщает Zakon.kz.

Старшее поколение жителей областного центра активно пользуется своим избирательным правом на выборах. В зависимости от состояния здоровья они самостоятельно направляются участки, чтобы сделать свой выбор, либо голосуют на дому.

Одной из первых на избирательный участок №59 свой голос пришла отдать 87-летняя Любовь Некарякова. Гражданка отмечает, что ей небезразлична судьба государства, именно поэтому она не пропустила ни одни выборы.

«Мне уже больше 80 лет, но я ни разу не пропускала выборы. Каждый гражданин должен проголосовать, ведь именно на выборах решается будущее нашей страны, нельзя легкомысленно относиться к этому. Я сделала свой выбор и считаю, что моему примеру должен последовать каждый житель нашей страны», – говорит жительница города.

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