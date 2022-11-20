Нефтяники месторождения Тенгиз принимают участие в выборах

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На месторождении Тенгиз в Жылыойском районе, где работают крупные нефтяные предприятия, созданы все условия для голосования, сообщает Zakon.kz.

Рабочим вахтовым методом работы на месторождение направлены 15 передвижных пунктов для голосования, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Сегодня исторический день для нашей страны. Несмотря на то, что мы на работе, мы пришли сделать свой выбор для завтрашнего дня нашей страны, будущего моих детей. Для создания нового Казахстана важен голос каждого", – сказал сотрудник СК Руслан Салыков. Сегодня на месторождении созданы условия для голосования около 14 тысяч избирателей, в том числе для граждан других регионов. Избиратели голосуют в передвижных пунктах, доставленных из районного центра. Читайте также Высокую явку на выборах президента Казахстана отметили наблюдатели ОДКБ Байдену исполнилось 80 лет Глава миссии Бюро ОБСЕ: Каждые выборы индивидуальны

Следите за новостями zakon.kz в: