На западе Казахстана спортсмены пришли на избирательные участки

20 ноября чемпион мира по паратаэквондо Малик Мукашев одним из первых пришел на свой избирательный участок. Он пришел не один, а со своими родными близкими людьми.

На избирательном участке №81 в Бурлинском районе, расположенном в школе-лицее №6 г.Аксая, среди голосующих оказался паратаэквондист, чемпион мира Малик Мукашев. На выборы он пришел с женой и ребенком.



"Для казахстанцев выборы президента страны – это настоящий праздник и очень ответственный, волнительный день. Мы реализовываем свое право, данное нам Конституцией страны. У нас очень дружная семья, мы все всегда делаем вместе. И этот день не стал исключением", – отметил чемпион.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО







В этот день и любители бега пришли на внеочередные выборы президента Республики Казахстан, показать пример молодежи и проявить свою активную гражданскую позицию.



Беговой клуб Uralsk Runners был основан в 2018 году. За годы своей работы основатели и члены клуба не раз организовывали марафоны, в которых принимали участие бегуны со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья.

В 2019 г они запустили первый краудфандинговый проект по сбору средств для укладки беговой дорожки на площади Первого Президента в Уральске. Ребята не остаются в стороне от жизни города, участвуют в благотворительных и экологических акциях, выступают с предложениями и идеями по развитию городской инфраструктуры. В клубе появились свои отделения по различным видам спорта. Парни и девушки разных возрастов пропагандируют в городе здоровый образ жизни и уверены, что Уральск - это город сильных людей.

В день выборов самые активные представители клуба Uralsk Runners, живущие по соседству, решили вместе отдать свои голоса за будущего президента страны.

"Я пришел на выборы с семьей и своими коллегами по спорту. Это важное политическое событие. Интерес к бегу объединил и сплотил нашу большую команду, я считаю, что сегодняшние выборы также объединят всех нас, казахстанцев!", - поделился своим мнением один из основателей клуба Асхат Рамазанов.

На всех избирательных участках Западно-Казахстанской области отмечается массовое голосование жителей.