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В Таразе ветеран ВОВ проголосовал на выборах

В Таразе ветеран ВОВ проголосовал на выборах Фото: пресс-служба акимата Тараза
20 ноября в день выборов президента РК жители областного центра Тараза посещают избирательные участки и отдают свои голоса за будущее страны, сообщает Zakon.kz.

В 7 утра свои двери открыли 125 избирательных участков города. 107 из которых открытого и 18 закрытого формата. Участки подготовлены и полностью оснащены всем необходимым. Помимо голосования на избирательных участках, горожане могут отдать свой голос, не выходя из дома.

В 15 часов у себя дома проголосовал на выборах президента Казахстана ветеран Великой Отечественной войны Виктор Долганов.

Представители избирательной комиссии принесли и вручили гражданину пакет с бюллетенем для голосования.


В Таразе ветеран ВОВ проголосовал на выборах

Фото: пресс-служба акимата Тараза

"На выборы я ходил всегда, потому что считаю это своим гражданским долгом. Считаю, что участие в выборах обязан принять каждый гражданин нашей страны, ведь от исхода голосования зависит будущее Казахстана", – сказал ветеран.

Напомним, что голосовать на дому могут избиратели, которые по уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования: по состоянию здоровья, по инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающихся, а также по другим уважительным причинам.

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