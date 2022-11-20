Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Забикулина, сообщает Zakon.kz.

Аскар Забикулин получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице.





"Аскар Серикович своим трудом в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями показал пример добросовестного служения нашей стране. Во время пожара в многоэтажном доме в Астане он оперативно прибыл на место происшествия и спас жизни нескольких человек. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество. Его имя и светлый образ навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в телеграмме.





По поручению главы государства одной из улиц столицы присвоят имя Аскара Забикулина, также установят его бюст.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11 этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу.

Аскар Забикулин, 1994 года рождения, получил ожоги 3 степени. Как рассказали друзья Аскара Забикулина, у него 80% ожогов тела. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду, и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры.

18 ноября стало известно, что семье пожарного Аскара Забикулина вручили ключи от трехкомнатной квартиры.