Супергерои посетили избирательный участок в Астане

20 ноября один из столичных избирательных участков посетили необычные герои из вымышленной страны Ваканды, сообщает Zakon.kz.

Одетые в форму воинов мужчины поздравили присутствующих на казахском языке с выборами президента Казахстана.

"Ваканда навеки!" – провозгласил один из присутствующих.

"Черная пантера: Ваканда навсегда" – американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics о Черной пантере.

Это не единичный случай необычного голосования на выборах. К примеру, в Семее чемпион мира по гиревому спорту 2017 года Нурлан Турысбеков пришел на избирательный участок, прихватив с собой гирю.

Также в Алматы популярные казахстанцы и звезды шоу-бизнеса приняли участие в голосовании на выборах президента.