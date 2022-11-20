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Супергерои посетили избирательный участок в Астане

Супергерои посетили избирательный участок в Астане Фото: Instagram/marvel
20 ноября один из столичных избирательных участков посетили необычные герои из вымышленной страны Ваканды, сообщает Zakon.kz.

Одетые в форму воинов мужчины поздравили присутствующих на казахском языке с выборами президента Казахстана.

"Ваканда навеки!" – провозгласил один из присутствующих. 

"Черная пантера: Ваканда навсегда" – американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics о Черной пантере.

Это не единичный случай необычного голосования на выборах. К примеру, в Семее чемпион мира по гиревому спорту 2017 года Нурлан Турысбеков пришел на избирательный участок, прихватив с собой гирю.

Также в Алматы популярные казахстанцы и звезды шоу-бизнеса приняли участие в голосовании на выборах президента.

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Анастасия Московчук
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