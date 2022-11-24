Будущее без дыма: реальность и перспективы

Концепция снижения вреда основана на замене более вредного менее вредным и поддерживает альтернативы меньшим налогообложением и другими мерами. Она применяется и в отношении табачных продуктов.

Ведущие табачные производители стремятся к бездымному будущему и постепенно отказываются от производства сигарет – почему это важно рассказал вице-президент компании "Филип Моррис Интернешнл" (PMI) Томмазо Ди Джованни.

- "Будущее без дыма" - что за видение и почему оно так важно для вас после десятков лет, в течение которых "Филип Моррис" продавала сигареты?

- С "Будущим без дыма" мы хотим заменить сигареты на менее вредные альтернативы, которые исключают процесс горения, как, например, электронные сигареты и нагреваемый табак. "Будущее без дыма" позволяет нам отвечать на опасения общества по поводу вреда от курения сигарет, которые вызывают зависимость и ведут к серьезным заболеваниям. Так что, это важно не только для бизнеса, но также и правильно с точки зрения этики и ответственности. Это подход – от которого все выигрывают – и мы, и общественное здравоохранение.

- PMI выступает за то, чтобы акцизы разделялись для сигарет и бездымных продуктов. Новые технологии еще малоизученные, а вдруг они окажутся еще вреднее сигарет в итоге?

- Идея того, что разные продукты должны по-разному облагаться налогами – это не наша идея. Фактически, мы переняли ее у растущего количества экспертов в области общественного здравоохранения.

Например, Евросоюз продвигает переход с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары с помощью различных подходов, включая дифференциированное налогообложение. И такой здравый подход применяется во многих индустриях. Вопрос в том, почему мы все еще сомневаемся в здравости подхода, когда дело касается табака и никотина?

Недавно был опубликован доклад Офиса по улучшению здоровья при Министерстве здравоохранения Великобритании, в котором очень четко говорилось о продуктах, которые не производят дым. В аэрозоле нагреваемого табака, уровень вредных соединений – на 90-95% ниже, чем в дыме сигарет. Бездымные устройства являются более приемлемой альтернативой курению, и это подтверждено не только исследованиями нашей компании, но и сотнями независимых друг от друга исследований по всему миру, включая исследования национальных органов здравоохранения, как, например, Национального института общественного здравоохранения в Нидерландах, Высшего совета здравоохранения в Бельгии, Института охраны здоровья в Германии, Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Больше десятка клинических исследований показали, что курильщики, перешедшие на СНТ, показывают улучшения здоровья, близкие к людям, полностью бросившим курить. Это подтвердилось и независимыми исследованиями, в том числе и государственными.

Фото: "Филип Моррис Интернешнл"



- Вейпы сигареты стали настолько популярны в Казахстане, что ими начали пользоваться подростки. Министерство здравоохранения РК назвало это явление "эпидемией" и предложило запретить вейпы. Как вы к этому относитесь?

- Молодежь и все курильщики, должны отказаться от потребления никотиновых продуктов. Несмотря на то, что вейпы менее вредные, чем сигареты, бездымные продукты все равно создают определенный риск для здоровья.

Мы внедрили ряд мер, которые позволяют нам быть уверенными, что наша продукция не привлекательна для некурящих и молодежи. Также у нас есть ряд очень строгих правил продажи нашей продукции. Мы фокусируемся на совершеннолетних курильщиках.

Мы остаемся сторонниками того, что правильное регулирование продуктов и контроль за исполнением законов, запрещающих продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, поможет в решении существующей проблемы. Запреты, напротив, не всегда эффективны. Дело в том, что, запрещая электронные сигареты и вейпы, правительства лишают курильщиков потенциально менее вредной альтернативы, которая может мотивировать их бросить курить.