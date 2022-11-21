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В Костанае задержали лжеполицейского-вымогателя

В Костанае задержали лжеполицейского-вымогателя Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
В Костанайской области задержан лжеполицейский. По данным региональной полиции, он представлялся сотрудником подразделения управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП), сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника УСБ ДП Костанайской области Канат Мендыбаев уточнил, что в полицию обратилась жительница областного центра. По ее словам, неизвестный мужчина вымогал у нее деньги и представлялся сотрудником УБОП.

При проверке стало известно, что житель Акмолинской области приехал в Костанай и стал "угрожать потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений".

Таким образом, как отмечено в сообщении правоохранителей, подозреваемый незаконно получил более 2 млн тенге.

Также сказано, что 27-летний лжеполицейский был задержан на одной из съемных квартир Костаная.

Он арестован, идут следственные действия, заключили в ДП Костанайской области.

4 ноября сообщалась о лжеполицейском, который выманил миллион у жителя Кокшетау.

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