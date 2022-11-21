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В Астане пройдет зимний благотворительный бал

В Астане пройдет зимний благотворительный бал Фото: пресс-служба фонда "Болашақ"
В столице Казахстана 8 декабря состоится XIII зимний благотворительный бал. Это единственный бал с историей в Казахстане, который проводится с 2012 года.

С 2012 года корпоративным фондом "Болашақ" ежегодно проводится зимний благотворительный бал с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.

Это грандиозное культурное мероприятие столицы, традиционно собирающее представителей бизнес-элиты, дипломатического корпуса, общественных и политических кругов.

На протяжении многих лет гости балов погружаются в сказочную атмосферу, где их ждут танцы дебютантов от классического вальса до зажигательного латино, гала-ужин, аукцион ценных лотов, а также розыгрыш призов.


В Астане пройдет зимний благотворительный бал

Фото: пресс-служба фонда "Болашақ"

В программе бала:

  • танцы с дебютантами – от классического вальса до зажигательного латино;

  • гала-ужин;

  • аукцион предметов искусства и спортивной атрибутики;

  • выступление звезд казахстанской эстрады;

  • розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.

Вырученные средства пойдут на благотворительные программы "Каждый ребенок достоин школы" и "Проездные гранты" фонда "Болашақ" для детей с особыми потребностями и талантливой молодежи.

За девять лет фондом "Болашақ" на благотворительные средства, вырученные с благотворительных балов, открыто и оснащено более 70 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии по всему Казахстану.

Возможность ходить в школу получили более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития. Обучено более 3 тыс. специалистов, создано более 500 рабочих мест в сфере инклюзивного образования, присуждено более 100 образовательных и проездных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.


В Астане пройдет зимний благотворительный бал

Фото: пресс-служба фонда "Болашақ"

В целях соблюдения прозрачности использования благотворительных средств на сайте публикуются финансовые отчеты.

Не пропустите главное событие года! Внесите свой вклад в развитие системной благотворительности, став гостем XIII зимнего благотворительного бала!

Билеты на бал можно приобрести на сайте sxodim.com.

Анонсовый ролик XIII Зимнего благотворительного бала доступен по ссылке.

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