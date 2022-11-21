В Казахстане назвали самые застраиваемые области

За 10 месяцев этого года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 13 930,4 тыс. кв. м. Из них 90,6% – это жилые здания. Увеличение ввода жилья наблюдалось в 15 регионах республики, рассказали в Бюро национальной статистики 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

По темпам роста лидирует Туркестанская область (на 43%), затем идут Акмолинская (на 11,8%), Алматинская (на 10,9%), Восточно-Казахстанская (на 8,4%) области, Шымкент (на 26,2%) и Алматы (на 8,6%).

При этом наблюдается уменьшение введенного жилья в областях Улытауской (на 39,6%), Абайской (на 11%), Мангистауской (на 15,7%), Атырауской (на 11,3%) областях и в Астане (на 13,4%).

Согласно данным, общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с январем – октябрем 2021 года увеличилась на 1,1% и составила 11 724,8 тыс. кв. м.



Из них:

6 355,8 тыс. кв. м – многоквартирные дома;

5 310,9 тыс. кв. м – индивидуальные дома;

52 499 кв. м – общежития.

За 10 месяцев текущего года в жилищное строительство было направлено инвестиций на сумму 2 234,6 млрд тенге. Это на 16,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

В стране резко выросли цены на рынке продаж и аренды жилья. И если стоимость аренды снижается, то ценовой диапазон на рынке купли-продажи демонстрирует рост. Корреспонденты Zakon.kz выясняли, где и в каком сегменте рынка недвижимости стоимость на текущий момент оказалась ниже.