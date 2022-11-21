В Талдыкоргане школьники нашли оружие и боеприпасы

Два школьника 9 и 11 лет обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы близ простаивающего завода в Талдыкоргане. Как рассказали в региональной полиции Zakon.kz, учеников поощрили грамотами и памятными подарками.

Согласно данным пресс-службы ДП Алматинской области, прибывшие на место полицейские изъяли два пистолета Макарова и более 30 патронов.

Оружие, как уточнили в ведомстве, направлено на экспертизу для проверки пригодности к стрельбе.

Кроме того, стражи порядка выразили благодарность родителям мальчиков за воспитание.





Фото: пресс-служба ДП Алматинской области



12 ноября в Жетысуской области было найдено оружие, похищенное в Алматы во время январских беспорядков.

Вместе с тем в полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.