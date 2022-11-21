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По Турции выпустили 4 ракеты из Сирии

Из Сирии по Турции выпустили ракеты Фото: pixabay
Ракетному обстрелу подвергся турецкий город Каркамыш. Ракеты попали в школу и несколько домов, сообщает Zakon.kz.

По данным турецкого телеканала Haberturk, "члены террористической организации Отряда народной самообороны выпустили четыре ракеты с севера Сирии по Каркамышу".

Сообщается, что ракеты попали в школу и два дома в районном центре, а также грузовик.

В результате обстрелов есть пострадавшие, их точное число неизвестно. На место выехали медики.


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