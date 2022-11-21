По Турции выпустили 4 ракеты из Сирии
Фото: pixabay
Ракетному обстрелу подвергся турецкий город Каркамыш. Ракеты попали в школу и несколько домов, сообщает Zakon.kz.
По данным турецкого телеканала Haberturk, "члены террористической организации Отряда народной самообороны выпустили четыре ракеты с севера Сирии по Каркамышу".
Сообщается, что ракеты попали в школу и два дома в районном центре, а также грузовик.
В результате обстрелов есть пострадавшие, их точное число неизвестно. На место выехали медики.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ