Как в Мангистау развивают рыбную отрасль

Касым-Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Мангистауской области поручил создать благоприятные условия по разведению и добыче рыбы, передает Центр общественных коммуникаций.

Президент отмечал, что исполнительным органам необходимо оказывать поддержку бизнесу, который направлен на развитие рыбной отрасли. Акиматам поручили выделять земельные участки и продвигать продукцию отечественного производства не только на местном рынке, но и в другие страны.



В рамках поручения президента в регионе было открыто несколько рыбохозяйственных предприятий, которые получили поддержку от местного акимата.

Одним из них является ТОО "Industrial Fish Plant". Это предприятие обратилось с заявлением на проведение изыскательских работ. В результате им передали три земельных участка — в местностях Токмак, Жыланды и Ракушечный мыс общей площадью 1200 га сроком на три года.

Также поддержку от местного акимата получило ТОО "CaspyAltynBalyk" в целях выращивания осетровых рыб. Участок выделили в городе Форт-Шевченко площадью 0,15 га. Идет строительство объектов, а также планируется расширение земельного участка.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области



Другому предприятию с идентичным названием — ТОО "Каспий Алтын балык" — предоставили в Тупкараганском районе участок площадью 0,10 га для переработки и приема рыбы.

Компании ТОО "Сaspian Kuryk Balik" тоже выделили земельный участок 0,10 га для выращивания рыбы и раков в Каракиянском районе.

Также в Актау работает компания ТОО "NATALI COMPANY". Объем выращенной товарной рыбы за 2022 год составил 22 тонны, из них 7 тонн было реализовано в западном регионе (Актау, Атырау и Уральск). Предприятие планирует наращивать объемы работ, акимат готов оказать в этом содействие.

Ставку на развитие рыбного хозяйства делают и индивидуальные предприниматели. Местный житель села Курык Куаныш Сеитов решил развивать рыбное хозяйство, для этого ему понадобился земельный участок площадью 10 га в Каракиянском районе.

Потенциал развития рыбной отрасли сказывается и на экономике страны. Рыбную продукцию казахстанского производства продвигает на местном и международном рынках ТОО "Актау Балык Компани", занимающееся промысловым рыболовством. Компания собирается реализовывать товар в нескольких магазинах города Актау по ценам ниже рыночных на 20%. На данный момент документы магазинов оформляются.

Что касается экспорта, то в 2022 году, по последним данным, Научно-производственное предприятие ТОО "Kazakh osseter" экспортировало в Россию и Азербайджан 10 тыс. кг товарной рыбы.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области



Стоит отметить, что в Мангистау реализуется программа развития рыбного хозяйства, в рамках которой рыбоводческие хозяйства, действующие в регионе, к 2030 году будут расширены, а объем выращиваемой рыбы планируется довести до 100 тыс. тонн.

С начала 2022 года планировалось вырастить 37 тонн рыбы. По последним данным, три предприятия — ТОО "Kazakh osseter", ТОО "Каспиан Ривьера" и ТОО "NATALI COMPANY" — уже вырастили 38,5 тонны товарной осетрины и товарной рыбы.

В следующем году планируется вырастить 73 тонны рыбы. Это свидетельствует о качественном и интенсивном выполнении плана по программе развития рыбного хозяйства.