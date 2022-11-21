Диетолог назвала самый вредный соус

Многие часто добавляют в еду майонез, кетчуп, горчицу или соевый соус. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой из соусов является самым вредным для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Диетолог составила рейтинг продуктов по вредности, пишет Life.ru.

"На первое место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот что касается горчицы и кетчупа, наверное, я бы разделила одно место на два этих продукта", – сказала диетолог.





Специалист сказала, что горчицу и кетчуп можно употреблять в пищу только в оригинальном составе. Соусы не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов.

Соломатина отметила, что горчица является полезным продуктом. Ее стоит подавать к мясным блюдам, так как она улучшает переваривание тяжелых продуктов.

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