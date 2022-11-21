Коммерческого директора Ксении Собчак оставили под арестом

Московский городской суд отказал в апелляции на арест Кирилла Суханова, коммерческого директора журналистки Ксении Собчак, сообщает Zakon.kz.

Кирилла Суханова оставили под арестом по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает объединенная пресс-служба московских судов в Telegram.

По информации ТАСС, защита Суханова попросила отпустить коммерческого директора под залог в размере 15 млн рублей.

26 октября суд избрал двум обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского обвинили в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

Деньги фигуранты дела якобы требовали за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через telegram-канал "Тушите свет".