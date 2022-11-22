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Законодательство РК

В Петропавловске украли деньги, выделенные на ремонт дорог

Ремонт дорог Фото: pixabay
Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело ведется в отношении руководителей КГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата СКО", ГКП "Коммунхоз" и руководства дорожно-строительной компании, информирует Антикоррупционная служба.

Как отметили в ведомстве, они подозреваются в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог Петропавловска, даче и получении взяток, связанных с выполнением этих работ.

Подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

19 ноября антикоррупционной службой по делу о хищении был объявлен в розыск Бахтияр Байсеитов.

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