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Полицейский приемом самбо обезвредил вооруженного дебошира

Полицейский приемом самбо обезвредил вооруженного дебошира Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Вечером 14 ноября в городе Абай Карагандинской области местный житель устроил дебош в одном из многоквартирных домов. Как рассказали Zakon.kz в полиции, идет досудебное расследование.

По данным ДП Карагандинской области, на вызов отправились полицейские, которые встретились с вооруженным мужчиной на лестничной площадке.

Заместитель командира взвода Алмаз Жолдасбеков уточнил, что хулиган в левой руке держал нож и кричал: "Убью! Зарежу!". В продолжении он отметил, что после предложения выйти во двор, мужчина кинулся на стражей порядка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


Хулиган кубарем выкатился на улицу и начал размахивать ножом.

"В какой-то момент инспектор Азамат Тастенулы оказался у него за спиной. Применив прием боевого самбо, он повалил мужчину на землю и выбил из его рук нож".Пресс-служба ДП Карагандинской области

В результате задержанного доставили в УП Абайского района.

Теперь идет досудебное расследование по статье 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

В августе пьяный павлодарец устроил разгром в своей квартире.

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