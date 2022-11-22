Полицейский приемом самбо обезвредил вооруженного дебошира
По данным ДП Карагандинской области, на вызов отправились полицейские, которые встретились с вооруженным мужчиной на лестничной площадке.
Заместитель командира взвода Алмаз Жолдасбеков уточнил, что хулиган в левой руке держал нож и кричал: "Убью! Зарежу!". В продолжении он отметил, что после предложения выйти во двор, мужчина кинулся на стражей порядка.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Хулиган кубарем выкатился на улицу и начал размахивать ножом.
"В какой-то момент инспектор Азамат Тастенулы оказался у него за спиной. Применив прием боевого самбо, он повалил мужчину на землю и выбил из его рук нож".Пресс-служба ДП Карагандинской области
В результате задержанного доставили в УП Абайского района.
Теперь идет досудебное расследование по статье 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
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