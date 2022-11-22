В Алматы прогнозируют сильный дождь

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям города. В ведомстве заявили о штормовом предупреждении, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, в среду, 23 ноября, в Алматы ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), туман.

"Просим граждан воздержаться от походов в горную местность и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112". Пресс-служба ДЧС Алматы

Также автовладельцам рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 ноября. По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.