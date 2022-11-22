Опреснительные установки покроют дефицит питьевой воды в Мангистау

В силу климатических и ландшафтных особенностей актуальной проблемой для Мангистауской области является обеспечение питьевой водой постоянно растущих производственных мощностей и населения.

Дефицит питьевой воды в области, особенно остро ощущаемый в летний период, составляет 51 тыс. куб. м в сутки. С учетом уровня развития региона потребность в воде к 2025 году достигнет 250-260 тыс. куб. м в сутки, а дефицит – 100-110 тыс. куб. м в сутки.



Глава государства в ходе рабочего визита в Мангистау ранее отмечал, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау Касым-Жомарт Токаев поручил правительству РК и акимату региона в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса "МАЭК-Казатомпром".

"Я поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли. Правительство совместно с фондом "Самрук-Казына" должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20% от общего количества сельских населенных пунктов, не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только четыре села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел", – сказал президент.

Увеличение мощности опреснительной установки "Каспий"

В 2019 году акиматом области начата работа по решению проблемы уже существующей нехватки воды в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. В рамках госпрограммы "Нұрлы жер" из республиканского бюджета за 2019-2022 годы направлено 12,1 млрд тенге на увеличение мощности опреснительной установки завода "Каспий" в Актау до 40 тыс. куб. м питьевой воды в сутки. В данный момент ведутся строительно-монтажные работы, завершение которых ожидается до конца 2022 года.





Фото: пресс-служба акимата Мангистау



Тогда качественной питьевой водой на 100% будут обеспечены порядка 220 тыс. жителей Мунайлинского района, сел Акшукыр и Саин Шапагатов Тупкараганского района, село Курык Каракиянского района, аграрная территория и курортная зона "Теплый пляж".

Питьевой водой обеспечат новые микрорайоны Актау

С учетом ежегодного прироста населения Мунайлинского района и активного развития города Актау в северном направлении (в семи новых микрорайонах будет проживать около 100 тыс. человек) начата подготовка к строительству III очереди опреснительного завода "Каспий" мощностью 60 тыс. куб. м в сутки.

Проектировщик – "Проектно-строительный институт "Қаз Нұр" – планирует представить технико-экономическое обоснование на экспертизу в декабре 2022 года. Ориентировочная стоимость проекта составляет 25 млрд тенге. Срок реализации проекта – 2022-2025 годы. Таким образом, производительность завода "Каспий" достигнет 100 тыс. куб. м в сутки.

МАЭК не справляется: нужно действовать

Одним из главных производителей питьевой воды для Актау и прилегающих населенных пунктов является ТОО "МАЭК-Казатомпром" мощностью 52 тыс. куб. м в сутки. Для 205-тысячного населения областного центра этих мощностей не хватает. Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90 годах прошлого века. Физический износ основного оборудования составляет 80,7%.

Для опреснения морской воды на предприятии используются пять дистилляционных опреснительных установок (ДОУ) старого поколения и три горизонтально-трубных пленочных испарителя (ГТПИ) нового поколения. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс оборудования составляет 20 лет, фактический срок использования установок от 31 до 40 лет.

В целях надежного и непрерывного снабжения населения питьевой водой планируется провести вывод из эксплуатации дистилляционно-опреснительных установок №7 и 8 (общей мощностью 16 тыс. куб. м в сутки) и установить новые ГТПИ-4А, 4Б и ГТПИ-5А, 5Б производительностью 24 тыс. куб. м в сутки.





Фото: пресс-служба акимата Мангистау



Проект направлен на государственную экспертизу. После получения положительного заключения акиматом Мангистауской области будет подана заявка на финансирование за счет республиканского бюджета. Реализация проекта стоимостью 18,7 млрд тенге ожидается в 2023-2024 годах.

Инвестиции в правильное русло

Одновременно в Актау частными инвесторами ведется проект по строительству опреснительной установки мощностью 20 тыс. куб. м в сутки, который планируется завершить в 2023 году. Стоимость проекта 4 млрд тенге. Объект должен обеспечить питьевой водой жителей новых микрорайонов Актау, а также в сел Акшукур и Саин Шапагатов.

Опреснительная установка в Тупкараганском районе

В ближайшие два года будут решены проблемы с водой в трех населенных пунктах Тупкараганского района. Ежегодно в летний период жителям Форт-Шевченко, поселков Акшукур и Саин Шапагатов вода подается по графику.

Чтобы избавиться от дефицита воды, акиматом Тупкараганского района разработана ПСД на строительство опреснительной установки мощностью 5 тыс. куб. м в сутки в Форт-Шевченко в 2022-2023 годах.

Кроме того, запланирована разработка ПСД на строительство опреснительной установки мощностью 10 тыс. куб. м в сутки в селах Акшукыр и Саин Шапагатов в 2023-2024 годах.

Жители Жанаозена больше не будут ждать воду по графику

Аналогичные проблемы летом испытывают и жители города Жанаозен и прилегающих населенных пунктов, где проживает около 156 тыс. человек.

По магистральному водоводу Астрахань – Мангышлак в сутки подается 25 тыс. куб. м. В летний период в некоторых пригородах населенных пунктов города Жанаозен вода подается по графику. Согласно санитарным нормам и правилам общая потребность в питьевой воде составляет 42-43 тыс. куб. м в сутки. С учетом развития города Жанаозен до 2025 года потребность в питьевой воде составит 50 тыс. куб. м в сутки.

Решить этот вопрос сможет проект по возведению в селе Кендерли опреснительного завода мощностью 50 тыс. куб. м в сутки. Уже получено заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование проекта. Общая стоимость проекта составила 87,8 млрд тенге. Срок реализации – 2022-2024 годы. Ведутся переговоры с потенциальными международными инвесторами, заинтересованными в совместной реализации проекта.

В Мангистау планируется систематизировать подземные источники воды

В селе Боранкул Бейнеуского района в 2024 году начнется реализация проекта по строительству опреснительного завода производительностью 80 тыс. куб. м и водонасосной станции. Новый объект значительно облегчит доступ к питьевой воде жителей сел Бейнеу, Есет и Боранкул Бейнеуского района, города Жанаозен, сел Жетибай и Мунайши Каракиянского района, села Сайотес Мангистауского района, использующих волжскую воду.





Фото: пресс-служба акимата Мангистау



Завод будет использовать в производственном процессе подземные воды месторождения Тонирекшин. Эта местность расположена в 60 км от села Боранкул. Месторождение ежесуточно может давать 104 тыс. куб. м воды в сутки соленостью 3-4 г на 1 л.

Помимо решения вопроса с дефицитом воды, в случае техногенных аварий на Каспии объект поможет стать резервным источником питьевой воды для Актау и Жанаозена. Стоимость проекта – 90 млрд тенге.

Водопровод Астрахань – Мангышлак

Часть питьевой воды в Мангистаускую область поступает из Российской Федерации через водопровод Астрахань – Мангышлак. 17,5 тыс. куб. м в сутки забирает из него на промышленные и хозяйственные нужды "Каражанбасмунай". Для решения этого вопроса компания построила опреснительный завод, который позволит самостоятельно производить воду, близкую к питьевой.

Кроме того, АО "КазТрансОйл" прорабатывает вопрос финансирования модернизации водовода Астрахань – Мангышлак, введенного в эксплуатацию в 1988 году. Уровень его износа составляет 87%. На сегодняшний день разработано ТЭО проекта реконструкции водовода. Стоимость проекта – 421,6 млрд тенге, в том числе первой очереди – 147,5 млрд тенге.

Более 2 млрд тенге инвестиций

Накануне группа компаний Freedom и акимат Мангистауской области в рамках национальной программы "Сильные регионы – драйвер развития страны" заключили меморандум по финансированию строительства насосной станции и сетей водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 (Центральный узел водоснабжения) в Актау.

Финансирование данного проекта составляет 2,12 млрд тенге. Строительство инженерных сооружений позволит обеспечить население города Актау, а также сел Акшукур и Саин Шапагатов в Тупкараганском районе бесперебойным снабжением качественной питьевой водой. В результате потребности около 230 тыс. человек будут удовлетворены. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту возложено на ГКП "Каспий жылу, су арнасы" управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Окончание строительства запланировано на 2023 год.