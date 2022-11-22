ЧМ-2022: настигнет ли Францию "проклятие чемпионов"

Идет третий день группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Зрители с предвкушением ожидают первого матча сборной Франции против Австралии, чтобы узнать, в каком состоянии находится действующий чемпион.

Матч пройдет 23 ноября в 01:00 на стадионе "Аль-Джануб". Сборная Франции сыграет против Австралии, основного аутсайдера группы D, где также участвуют Дания и Тунис.



Австралийцы пока не дотягивают до уровня фаворитов, поэтому мало кто ожидает от них решительной победы, но испортить настроение французам они все-таки могут. Команда участвует в чемпионатах мира лишь в шестой раз, почти всегда завершая выступление на групповом этапе. Лучший результат Австралии – выход в ⅛ финала в 2006 году.

Главная интрига матча, да и всего чемпионата в целом, заключается в вездесущем “проклятии чемпионов”, которое безжалостно преследует обладателей главного футбольного трофея уже много лет. Проклятие гласит, что, выиграв один чемпионат, команда вылетит в следующем на стадии группового этапа.

Запустила его как раз сборная Франции, взявшая золото в 1998 году. На ЧМ-2002 команда отправилась с таким же уверенным настроем, но почти сразу посыпалась. Первым стало поражение от Сенегала, который впервые участвовал в чемпионате. Затем нулевая ничья с Уругваем и поражение от Дании с последующим вылетом. Франция вышла из игры, не забив ни одного гола.

Далее проклятье скосило Италию (2010), Испанию (2014) и Германию (2018). Единственный чемпион, которого не постигла та же судьба – Бразилия, выигравшая в 2002 году и вылетевшая только в ¼ в следующем сезоне.

Фанаты Франции уже слышат тревожные звоночки: в составе нет многих ключевых игроков, включая Поля Погба и Нголо Канте, а обладатель "Золотого мяча" Карима Бензема, на которого возлагали большие надежды, получил травму.

Сможет ли Франция преодолеть проклятие? Делайте прогнозы!

Франция - 1.27, ничья - 6.30, Австралия - 13.00

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