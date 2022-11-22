Акмолинцам помогают открывать свой бизнес

Особое внимание уделяется развитию сферы предпринимательства в Акмолинской области. В регионе для тех, кто решил заняться бизнесом, государство оказывает большую поддержку.

Благодаря государственным программам "Дорожная карта бизнеса – 2025", "Дорожная карта занятости" и "Экономика простых вещей" реализуются масштабные проекты.



По данным Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, только с начала реализации программы "Дорожная карта бизнеса – 2025" в регионе одобрено 4138 проектов на общую сумму 236,1 млрд тенге.

В прошлом году за счет данной программы поддержано 1685 проектов, появились предпринимательские представительства. Основное внимание уделяется субсидированию представителей сферы малого и среднего предпринимательства, гарантированию кредитов, предоставлению государственных грантов и ведению производственной инфраструктуры.

По программе "Дорожная карта занятости" реализованы проекты микрокредитования для начинающих предпринимателей, развития семейного и социального предпринимательства. На реализацию программы выделено 1543 млн тенге, на данную сумму планируется выдать 186 микрокредитов для начинающих предпринимательских проектов и создать 240 новых рабочих мест. По данным управления предпринимательства и туризма, по области 164 человека, открывших малый бизнес, получили кредиты на общую сумму 832 млн тенге.

Именно проект "Экономика простых вещей" дал новый импульс развитию сферы предпринимательства в регионе. Основная цель этой программы – заменить иностранные импортные товары местными социально значимыми продовольственными товарами. С момента реализации программы в области одобрено 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

"Государственными программами одобрены проекты, в основном в аграрной сфере, связанные с переработкой молочной продукции, переработкой и консервированием мясной продукции, разведением молочного скота. Также открываются такие проекты, как пошив одежды, гостиничный бизнес. В рамках программы успешно реализуют свои проекты такие товарищества с ограниченной ответственностью, как Агрофирма "Родина", ТОО "Асыл арман", MILK PROJECT, Kazyna SR, "Авиценна-Бурабай", "Зерновая индустрия – Астана", "КАИК", – сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Александр Загребин.

В целом на территории области сегодня функционируют более 50 тыс. объектов малого и среднего предпринимательства.