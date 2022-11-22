Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Акмолинцам помогают открывать свой бизнес

Акмолинцам помогают открывать свой бизнес Фото: pixabay
Особое внимание уделяется развитию сферы предпринимательства в Акмолинской области. В регионе для тех, кто решил заняться бизнесом, государство оказывает большую поддержку.

Благодаря государственным программам "Дорожная карта бизнеса – 2025", "Дорожная карта занятости" и "Экономика простых вещей" реализуются масштабные проекты.

По данным Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, только с начала реализации программы "Дорожная карта бизнеса – 2025" в регионе одобрено 4138 проектов на общую сумму 236,1 млрд тенге.

В прошлом году за счет данной программы поддержано 1685 проектов, появились предпринимательские представительства. Основное внимание уделяется субсидированию представителей сферы малого и среднего предпринимательства, гарантированию кредитов, предоставлению государственных грантов и ведению производственной инфраструктуры.

По программе "Дорожная карта занятости" реализованы проекты микрокредитования для начинающих предпринимателей, развития семейного и социального предпринимательства. На реализацию программы выделено 1543 млн тенге, на данную сумму планируется выдать 186 микрокредитов для начинающих предпринимательских проектов и создать 240 новых рабочих мест. По данным управления предпринимательства и туризма, по области 164 человека, открывших малый бизнес, получили кредиты на общую сумму 832 млн тенге.

Именно проект "Экономика простых вещей" дал новый импульс развитию сферы предпринимательства в регионе. Основная цель этой программы – заменить иностранные импортные товары местными социально значимыми продовольственными товарами. С момента реализации программы в области одобрено 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

"Государственными программами одобрены проекты, в основном в аграрной сфере, связанные с переработкой молочной продукции, переработкой и консервированием мясной продукции, разведением молочного скота. Также открываются такие проекты, как пошив одежды, гостиничный бизнес. В рамках программы успешно реализуют свои проекты такие товарищества с ограниченной ответственностью, как Агрофирма "Родина", ТОО "Асыл арман", MILK PROJECT, Kazyna SR, "Авиценна-Бурабай", "Зерновая индустрия – Астана", "КАИК", – сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Александр Загребин.

В целом на территории области сегодня функционируют более 50 тыс. объектов малого и среднего предпринимательства.

Читайте также

В поселках Акмолинской области развивают инфраструктуру

В Таразе ветеран ВОВ проголосовал на выборах

На западе Казахстана спортсмены пришли на избирательные участки

Анастасия Московчук
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления