В Усть-Каменогорске свиноферма 20 лет работала без экологических документов

Свиноферма 20 лет работала без экологических документов в Усть-Каменогорске. Ее деятельность после скандала приостановил суд, сообщает Zakon.kz.

На работу предприятия пожаловались жители сразу 3 пригородных поселков, отмечает телеканал "Астана". Люди сообщили, что сточная жидкость с загонов попала в питьевую воду, а отходы складируют с нарушениями. Экологическая проверка подтвердила эти факты.

Более того, за 20 лет хозяйство не прошло ни одной экологической экспертизы. По предписанию, предприниматель должен устранить все нарушения и уведомить жителей. Но этого сделано не было. И дело дошло до суда.