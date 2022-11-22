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В Усть-Каменогорске свиноферма 20 лет работала без экологических документов

животное Фото: pixabay
Свиноферма 20 лет работала без экологических документов в Усть-Каменогорске. Ее деятельность после скандала приостановил суд, сообщает Zakon.kz.

На работу предприятия пожаловались жители сразу 3 пригородных поселков, отмечает телеканал "Астана". Люди сообщили, что сточная жидкость с загонов попала в питьевую воду, а отходы складируют с нарушениями. Экологическая проверка подтвердила эти факты.

Более того, за 20 лет хозяйство не прошло ни одной экологической экспертизы. По предписанию, предприниматель должен устранить все нарушения и уведомить жителей. Но этого сделано не было. И дело дошло до суда.

Мы так полагаем, что он будет подавать на апелляцию, потому что на протяжении 20 лет не исполнял требований закона наверное и в дальнейшем попытается каким-то образом обжаловать наше решение суда. Руководитель Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев

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